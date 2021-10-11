Оборот одной из платежных компаний Азербайджана вырос почти на 50%

БАКУ /Trend/ - Оборот платежной компании GoldenPay (Hesab.az) в первой половине 2021 года вырос на 48 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом сказала в интервью Trend председатель правления GoldenPay Наина Мехдиева.

По ее словам, за первое полугодие 2021 года прибыль компании выросла на 71 процент по сравнению с первым полугодием 2020 года, а чистая прибыль - на 90 процентов.

"Основная доля транзакций приходится на платежи по пополнению мобильного баланса, оплату коммунальных услуг и интернета, а также стационарного телефона. Также в этот период выросли платежи по банковским услугам", - добавила Мехдиева.

Она отметила, что сегодня Hesab.az функционирует не только как платформа онлайн-платежей, но и также как платформа онлайн-сервисов.

"В августе текущего года наше мобильное приложение было представлено пользователям с обновленным дизайном. Теперь приложение превосходит предыдущую версию как по функциональности, так и по количеству новых услуг. Данные услуги включают в себя возможность оплаты страховых и туристических продуктов, возврата НДС, использования услуги SMS-радар, онлайн-отслеживания баланса карты PASHA Bank, покупки билетов и ряда других сервисов. В этом году мы стали первой компанией в стране, которая интегрировала услуги Open Banking (открытый банкинг - концепция, которая заключается в использовании открытых API в финансовой сфере) в небанковский сектор, подписав соответствующее соглашение с Bank Respublika. Теперь клиенты этого банка могут отслеживать свои счета на Hesab.az", - сказала Мехдиева.

Она подчеркнула, что в будущем также планируется запустить платформу онлайн-покупок Hesab Shop.

"Hesab Shop - это платформа для онлайн-покупок, которая будет действовать как посредник между продавцами и покупателями, предлагая книги, одежду, предметы домашнего обихода, электронику, игрушки и многие другие товары. Различные бренды, продавцы и даже производители смогут представить свою продукцию более широкой аудитории, открыв интернет-магазин для своего бизнеса на Hesab Shop. Запуск проекта позволит осуществлять покупку товаров разных поставщиков с одной платформы. Мы уверены, что этот проект внесет вклад в сферу онлайн-покупок в нашей стране", - сказала председатель правления компании.

Отметим, что на момент запуска платежной системы GoldenPay рынка безналичных платежей в Азербайджане еще не существовало.

По словам Мехдиевой, GoldenPay предоставляет предпринимателям возможность принимать платежи онлайн.

"Так, банки или порталы, предприятия различных направлений получают технологические решения посредством GoldenPay для приема безналичных платежей. Сегодня мы предоставляем эту услугу ряду организаций, действующих в Азербайджане. Наша партнерская сеть включает в себя ведущие приложения страны, такие как ABB Mobile, BirBank, Pasha Mobile Bank, Rabitabank Mobile, Ubank by Unibank, система "ASAN Ödəniş", Premium Bank Mobile, ExpressPay, CİB.az и многие другие", - заключила она.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev