В Азербайджане назван срок трудоустройства в рамках программы занятости

БАКУ /Trend/ - Процесс трудоустройства соискателей в рамках программы занятости занимает от шести до девяти месяцев. Этот период в 2021 году сократился по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли в рамках онлайн-проекта Sosial saat ("Социальный час").

По его словам, после постановки на учет безработного гражданина в качестве соискателя проводится оценка возможностей его занятости и готовится индивидуальная программа.

"Эта программа - своеобразная дорожная карта по обеспечению занятости. В ее рамках используются одно или несколько направлений из 23. В числе этих направлений - самозанятость.

Если при разработке индивидуальной программы в соответствии с результатами оценки возможностей занятости в качестве целесообразного направления указывается самозанятость, то определяется соответствие гражданина установленным критериям самозанятости, и с этого момента начинается соответствующий процесс", - сказал Аббасбейли.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)