БАКУ /Trend/ - Беларусь предлагает подготовку "дорожной карты" дальнейшего взаимодействия с Азербайджаном.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана Ульви Бахшалиевым.

По его словам, взгляды двух стран совпадают по многим вопросам международной повестки дня: "В следующем году нам надо организовать встречи и на уровне руководства парламентов, на уровне председателей постоянных комиссий, комитетов, рабочих групп. Думаю, что в ближайшее время при вашем желании мы можем организовать вашу встречу с рабочей группой, на которой можно определить направления нашего дальнейшего взаимодействия, а возможно, даже составить "дорожную карту" - по каким направлениям мы можем дальше двигаться", - сказал он.

Владимир Андрейченко подчеркнул, что у двух стран хорошие темпы взаимодействия в экономике.

"Товарооборот, который сложился за восемь месяцев, составляет порядка 350 миллионов долларов. Несмотря на пандемию, здесь отмечается рост на 30 процентов. В прошлом году товарооборот составлял 447 миллионов долларов. Это солидный товарооборот. Азербайджан в числе 15 стран, с которыми у нас такой товарооборот", - добавил он.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev