В Азербайджане предложено повысить размер среднемесячной трудовой пенсии

БАКУ /Trend/ - К концу 2022 года размер среднемесячной трудовой пенсии в Азербайджане прогнозируется на уровне 343,17 маната.

Как сообщает в пятницу Trend, это отражено в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год".

Законопроект уже поступил в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана и будет обсуждаться на заседаниях парламентских комитетов.

К концу 2021 года размер среднемесячной трудовой пенсии прогнозируется на уровне 327,50 маната.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)