Рост экономики Азербайджана до конца 2021 г. превысит 5% - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - В текущем году рост ВВП Азербайджана, по прогнозам минэкономики, превысит пять процентов.

Об этом сказал во вторник министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе обсуждений проекта госбюджета Азербайджана на 2022 год на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает Trend.

По его словам, в рамках подготовки новой стратегии развития на 2022-2026 годы между соответствующими структурами, в частности министерствами финансов и экономики, были проведены обсуждения. Под руководством премьер-министра ведутся обсуждения с другими госструктурами по ряду направлений. В целях финансирования развития экономики, а также обеспечения ее устойчивости на предстоящий период продолжается формирование госбюджета на 2022 год.

Джаббаров подчеркнул, что в рамках проекта госбюджета на 2022 год государственное инвестирование в развитие экономики Азербайджана, увеличение числа рабочих мест составит 2,8 миллиарда манатов, что превышает аналогичный показатель госбюджета 2021 года на 850 миллионов манатов.

"Проект госбюджета предусматривает увеличение финансирования социальных проектов, минимальной заработной платы, пенсий и других социальных выплат. Эти шаги направлены на нейтрализацию глобального роста цен на продовольствие и нефть, ряда тарифов", - сказал он.

Министр экономики отметил, что рост ВВП Азербайджана за 10 месяцев составил 4,9 процента, а в транспортном секторе - шесть процентов.

"Во всех секторах экономики Азербайджана, включая строительную отрасль, мы также отмечаем динамику роста. В таких условиях мы прогнозируем, что в текущем году экономический рост превысит пять процентов", - добавил Микаил Джаббаров.

Он отметил, что в ненефтяном секторе в 2017 году добавочная стоимость составляла порядка девяти процентов, а за 10 месяцев текущего года рост превысил 20 процентов.

"В последнее время в области промышленного производства Азербайджана, а также в нефтяной отрасли рост составил более 14 процентов. На начало ноября стратегические валютные резервы Азербайджана составили 53,5 миллиарда долларов. Основными источниками формирования валютных резервов являются доходы от реализации нефтегазовой продукции", - сказал министр.

Джаббаров сказал, что в январе-октябре 2021 года был зафиксирован рост экспорта нефтяных продуктов на 42 процента. Этот показатель является самым высоким за все время.

"В 2021 году мы ожидаем привлечения в экономику Азербайджана 2,4 миллиарда манатов от экспорта ненефтяной продукции. В области промышленного производства стоимость экспортированной продукции составила 320,4 миллиона долларов, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года в два раза", - подчеркнул министр экономики.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev