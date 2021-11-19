Российские компании приглашены к участию в энергетических проектах в Азербайджане в качестве инвесторов

БАКУ /Trend/ - Достигнута договоренность об обмене подробной информации о проектах, которые будут реализованы в Азербайджане российскими компаниями.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство энергетики.

На встрече, состоявшейся в Баку 19 ноября, между заместителем министра энергетики Азербайджана Эльнуром Солтановым и Российской деловой миссией во главе с директором Департамента международного сотрудничества и лицензирования во внешней торговле минпромторга России Романом Чекушовым обсуждались вопросы плодотворного сотрудничества двух стран в различных сферах.

В ходе встречи была выражена удовлетворенность участием российских компаний в проектах, направленных на развитие энергетического сектора Азербайджана.

Была предоставлена ​​информация о проектах, реализуемых в Азербайджане в области энергетики, в том числе "зеленой" энергетики.

Российскую делегацию проинформировали об энергетическом потенциале освобожденных от оккупации территорий, о проделанной работе по восстановлению энергетической инфраструктуры.

Российские компании приглашены к участию в энергетических проектах в нашей стране в качестве инвесторов.

Российская сторона выразила заинтересованность в участии в проектах, реализуемых в Азербайджане.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Эльдар Пашаев)