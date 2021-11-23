Министр финансов Азербайджана назвал расходы на сферу образования в 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Средства, которые будут выделены в 2022 году на услуги, текущий, капитальный ремонт и другие мероприятия в сфере образования Азербайджана, составят 537,5 миллиона манатов.

Об этом сказал во вторник министр финансов Самир Шарифов на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает Trend.

«Кроме того, на финансирование высшего образования по госзаказу выделено 397 миллионов манатов, на расходы на образование в сфере культуры, то есть на финансирование музыкальных школ - 175,3 миллиона манатов, содержание учебных заведений по подготовке сотрудников правоохранительных органов – 33 миллиона манатов, на внебюджетные расходы по образованию – 25 миллионов манатов, на деятельность юридического лица публичного права в сфере образования (Институт теологии) – 4 миллиона манатов и на другие мероприятия - 23 миллиона манатов», - сказал Шарифов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)