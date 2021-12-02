Производство химпродукции в Азербайджане превысило 550 млн тонн
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Состоялось подписание Протокола седьмого заседания Совместной азербайджано-пакистанской межправительственной комиссии (ФОТО)
Инженерно-саперные подразделения ВС Азербайджана очистили от мин более 13 тыс. га освобожденных территорий (ФОТО)
Нидерланды призывают достичь прогресса в вопросе демаркации и делимитации границы между Азербайджаном и Арменией
На тертер-геранбойском направлении обнаружено и обезврежено 638 мин - минобороны Азербайджана (ФОТО)
Вопрос обеспечения энергоэффективности должен быть решен всеми заинтересованными сторонами - замминистра энергетики Азербайджана
В ходе заседания ЮНЕСКО начальник Госслужбы Азербайджана дал адекватный ответ на провокационные заявления Армении (ФОТО)
На Южном Кавказе на данный момент существуют беспрецедентные возможности для мира - Мевлют Чавушоглу
Необходимо правильно и полно информировать общественность о ходе серьезных расследований - Хикмет Гаджиев
ОБСЕ полностью поддерживает возможное развитие отношений стран Южного Кавказа - действующий председатель
Мы видим возможность нахождения общего языка молодым поколением Азербайджана и Армении - Хикмет Гаджиев
Азербайджан стал центром для разных религий, культур именно благодаря Президенту Ильхаму Алиеву - председатель Фонда этнического взаимопонимания США (ФОТО)
Азербайджан известен своим культурным многообразием – президент Международного фонда тюркской культуры и наследия
Для восстановления разрушенного культурного наследия Азербайджана необходим устойчивый мир - Анар Керимов
Азербайджан заслуживает похвалы за усилия по сохранению культурного наследия на благо мира - глава ИСЕСКО
В Баку прошла церемония награждения победителей конкурса "Расскажи историю музейных экспонатов: Низами Гянджеви" (ФОТО)
Азербайджан привлечет иностранные инвестиции в размере 500 млн долларов в сектор возобновляемой энергетики – министр
В Бейлагане проходят похороны погибшего в крушении военного вертолета офицера Госпогранслужбы (ФОТО)
30 лет мы ждали, чтобы ЮНЕСКО выразила свое мнение в отношении того, что было совершено против культурного наследия Азербайджана – Хикмет Гаджиев (ФОТО)
Достигнуты договоренности с иностранными компаниями по использованию потенциала возобновляемых источников энергии в Азербайджане – Парвиз Шахбазов
В Бакинском книжном центре состоялась презентация произведения известного английского писателя Чарли Маккези, переведенного на азербайджанский язык (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева завершил реставрационные работы в католической церкви Пресвятой Девы Марии в Баку (ФОТО)
Михаил Гусман о лидерах победившей в Болгарии партии «Продолжаем перемены» в эфире "Эха Москвы" (ВИДЕО)