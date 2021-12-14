Азербайджан — лидер по вакцинации от COVID-19 в регионе - АБР

БАКУ /Trend/ - Азербайджан — лидер по вакцинации от COVID-19 в центральноазиатском регионе, сообщает Trend во вторник со ссылкой на отчет Азиатского банка развития.

Как отмечается в отчете, на 2 декабря доля вакцинированного населения в стране превышает 50%.

На втором месте - Казахстан, далее следуют Грузия и Таджикистан. Самые медленные темпы вакцинации в регионе в Армении и Кыргызстане.

Отметим, что в Азербайджане процесс вакцинации начался 18 января.

(Автор: Назрин Исрафилова)