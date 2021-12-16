В JOCAP рассказали о проделанной в 2021 г. работе в рамках проекта «Абшерон»
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Проживание должников за границей создает трудности при исполнении дел в связи с алиментами - минюст Азербайджана
По произведениям члена Союза писателей Азербайджана российские школьники изучают русскую литературу (ФОТО)
Макрон поделился публикацией на азербайджанском языке о встрече с Президентом Ильхамом Алиевым (ФОТО)
Гениальный Низами Гянджеви является одной из великих исторических личностей Азербайджана - замминистра
Рад, что МИД Азербайджана примет участие во внеочередном заседании по вопросам оказания гуманитарной помощи Афганистану - посол Пакистана
Исламский банк развития заинтересован в финансировании ИКТ, транспорта и инфраструктурных проектов в Карабахе
Президент Ильхам Алиев подписал указ об улучшении социально-бытовых условий семей шехидов и инвалидов войны
Участок автодороги Горадиз-Агбенд площадью 190 га полностью очищен от мин и неразорвавшихся боеприпасов (ФОТО)
Азербайджан разработает очередную дорожную карту для контроля пограничных пунктов пропуска – вице-премьер
Российские компании представили Азербайджану 13 пакетов предложений для участия в работах в Карабахе – Шахин Мустафаев
У Азербайджана могут открыться совершенно новые возможности, чтобы связать рынки Азии и Европы - Алексей Оверчук
Идет активная работа по разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе - вице-премьер России