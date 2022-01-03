Высока вероятность реализации более оптимистичного сценария роста ненефтяного экспорта Азербайджана - Газпромбанк

БАКУ /Trend/ - В среднесрочной перспективе высока вероятность реализации более оптимистичного сценария роста ненефтегазового экспорта Азербайджана.

Об этом сказала Trend заместитель начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры российского Газпромбанка Гульнара Хайдаршина.

По ее словам, для достижения планового показателя в 3,6 миллиарда долларов в 2025 году прирост за четыре года должен составить 1,2 миллиарда долларов.

"Этот объем легко достижим с учетом высокого экспортного потенциала Азербайджана и ожидаемого строительства новых экспортно ориентированных производств в Карабахе. Учитывая рекордный рост ненефтегазового экспорта (в докризисном 2019 году на 36,3 процента и ожидаемый в этом году - на 42 процента), сохранение сопоставимой динамики ненефтегазового экспорта в среднесрочной перспективе при поддержке реализуемых мер позволит увеличить его долю в общем объеме экспорта к 2025 году до уровней, близких к 20 процентам", - считает Хайдаршина.

Кроме того, по ее словам, в условиях нарушения глобальных цепочек поставок и удорожания продуктов питания Азербайджан может выиграть от высоких мировых цен на продовольствие. Плодоовощная продукция являлась самой крупной составляющей ненефтегазового экспорта Азербайджана с долей 20,7 процента по итогам января - сентября 2021 года.

"При этом, по данным ООН, в октябре рост мировых цен на продовольствие оставался на максимумах (31,3 процента в годовом исчислении). В условиях нехватки продовольственных товаров страны - импортеры могут рассматривать альтернативных поставщиков с более близким расположением (в том числе имеющих доступ к морским портам, как Азербайджан). К примеру, экспорт из Азербайджана в Россию за девять месяцев увеличился на 22,8 процента, что также связано с поставками плодоовощной продукции", - отметила Хайдаршина.

Она подчеркнула, что также имеется потенциал дальнейшего развития металлургии, для которого Азербайджан обладает необходимыми природными ресурсами и энергетическими мощностями.

"Сейчас доля черной и цветной металлургии (без учета экспорта драгоценных металлов) в общем объеме ненефтегазового экспорта близка к нулю. С целью развития металлургии в Азербайджане реализуются инвестиционные проекты в эту отрасль. В частности, запланированы модернизация Сумгайытского алюминиевого завода и запуск производства железорудного сырья ЗАО AzerGold. Кроме того, в рамках национальной экспортной стратегии Азербайджана объем ненефтегазового экспорта может быть увеличен до уровня не менее 3,6 миллиарда долларов до 2025 года. При таком сценарии доля ненефтегазового экспорта в общем объеме, по нашим оценкам (с учетом ожидаемого в этом году роста экспорта на 42 процента), к 2025 году приблизится к 13 процентам и сохранится на уровне, близком к этому году", - сказала Хайдаршина.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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