В Азербайджане усилены меры контроля за ценами на муку и хлеб

БАКУ /Trend/ - Усилены меры контроля за ценами на муку и хлеб.

Об этом в среду сообщили Trend в Государственной службе по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана.

«Как известно, с этого года цены на муку, производимую субъектами предпринимательства на внутреннем рынке из импортируемого продовольственного зерна, приведены в соответствие с существующей на мировом рынке ценой на продовольственную пшеницу. В результате наблюдается изменение цен на муку и традиционный (круглый) хлеб. В связи с этим были усилены меры контроля в данном направлении, осуществляемые Госслужбой по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком при министерстве экономики. В рамках превентивных мер Госслужба, организовав встречи с импортерами зерна и производителями муки и хлеба, предупредила их о недопустимости случаев злоупотребления ситуацией. С целью предотвращения необоснованного изменения цен на муку, а также веса и стоимости традиционного (круглого) хлеба и осуществления контроля за параметрами качества на потребительском рынке регулярно проводятся мониторинги, принимаются необходимые меры для соблюдения антимонопольного законодательства. В случае выявления нарушений законодательства Госслужбой будут приняты строгие меры», - говорится в сообщении ведомства.

(Перевод: Кямаля Сеидова)