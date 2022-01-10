Новый председатель Агентства государственных резервов Азербайджана представлен коллективу
БАКУ /Trend/ - Новый председатель правления Агентства государственных резервов Азербайджана Сабухи Садыгов представлен коллективу, сообщили Trend в Кабмине.
Отметим, что распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 27 декабря 2021 года Сабухи Ахад оглу Садыгов был назначен председателем правления Агентства государственных резервов.
Нового председателя представил коллективу заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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