Назван рост добавленной стоимости в ненефтяной промышленности Азербайджана в 2021 г.
БАКУ /Trend/ - В 2021 году добавленная стоимость в ненефтяной промышленности Азербайджана выросла на 17,8 процента, а в перерабатывающей промышленности - на 21,7 процента.
Как сообщает Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Удельный вес ненефтяной промышленности в ненефтяном ВВП в 2021 году достиг 9,6 процента, что превышает показатели 2020 (8,5 процента) и 2019 годов (7,6 процента), говорится в публикации.
(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)
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