Правительство берет курс на субсидирование производства, а не импорта - Кабмин Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В основе задач, озвученных премьер-министром Азербайджана Али Асадовым на заседании правительства 18 января, лежат шесть базовых принципов, в частности, в сфере обеспечения основными продуктами питания, в том числе зерном, сообщили Trend в Кабинете министров.

В сообщении отмечается, что это основные принципы стратегии обеспечения продовольствием.

Базовый принцип заключается в том, что в безопасности пищевых продуктов центр тяжести по основным продуктам в основном переносится на местное производство. Это - снижение себестоимости продукции, повышение ее количества и качества, говорится в сообщении.

В информации отмечается, что второй базовый принцип, вытекающий из первого, заключается в том, что правительство бурет курс на субсидирование производства, а не импорта. Третий принцип - это либерализация цен на основные продукты питания, что является важным стимулом для предпринимателей.

Как говорится в сообщении, также необходимо, во-первых, не допустить искусственного роста цен, а, во-вторых, обеспечить маржу предпринимателей. Также будет усилена борьба с несправедливой конкуренцией.

Принцип предоставления субсидий с учетом результатов направлен на повышение прозрачности в области субсидирования и стимулирования производства большего количества продукции, говорится в сообщении Кабмина.