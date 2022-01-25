В Азербайджане наблюдается положительная тенденция в сфере совершенствования налогового администрирования - министр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане зафиксирована положительная тенденция в сфере совершенствования налогового администрирования.

Как сообщает Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Несмотря на то, что количество выездных налоговых проверок в 2021 году сократилось в 4,5 раза по сравнению с 2018 годом, сумма начисленного налога на одну выездную проверку выросла в четыре раза, говорится в публикации.

"Удельный вес добровольных налоговых платежей в налоговых поступлениях по ненефтяному сектору приближается к 90 процентам", - написал Джаббаров.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)