На освобожденных территориях Азербайджана предусматривается создание предприятий по переработке сельхозпродукции - замминистра

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана предусматривается создание предприятий по переработке сельхозпродукции.

Как сообщает Trend, об этом сказала во вторник заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на конференции "Роль женского предпринимательства в экономическом развитии Карабаха и Восточного Зангезура", организованной правящей партией "Ени Азербайджан" (ПЕА) и комитетом по вопросам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса (парламент).

По ее словам, это важно с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности Азербайджана.

"После освобождения территорий от оккупации начался процесс определения потенциальных земель для посева и их очистки от мин", - сказала замминистра.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)