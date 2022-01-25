Назван срок проведения очередного заседания межправкомиссии Азербайджан-Иран

БАКУ /Trend/ - Очередное заседание ирано-азербайджанской межправительственной комиссии запланировано провести в начале марта нынешнего года.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник на брифинге вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.

«Сегодняшние обсуждения можно рассматривать как подготовку к очередному заседанию межправительственной комиссии. Уверен, что поручения, данные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, будут выполнены до заседания межправкомиссии», - сказал Мустафаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)