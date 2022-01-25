Назван срок проведения очередного заседания межправкомиссии Азербайджан-Иран
БАКУ /Trend/ - Очередное заседание ирано-азербайджанской межправительственной комиссии запланировано провести в начале марта нынешнего года.
Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник на брифинге вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.
«Сегодняшние обсуждения можно рассматривать как подготовку к очередному заседанию межправительственной комиссии. Уверен, что поручения, данные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, будут выполнены до заседания межправкомиссии», - сказал Мустафаев.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Все рейсы AZAL по маршрутам Баку-Стамбул и Стамбул-Баку перенесены на первую половину завтрашнего дня
Среди заинтересованных в создании бизнеса на освобожденных территориях Азербайджана есть и женщины-предприниматели - Орхан Мамедов
Новый автомобильный мост между Ираном и Азербайджаном будет построен до конца года - Шахин Мустафаев
Президент Ильхам Алиев: Убежден, что в ближайшем будущем иранские компании приступят к активной работе на освобожденных землях Азербайджана
На освобожденных территориях Азербайджана предусматривается создание предприятий по переработке сельхозпродукции - замминистра
Иран внесет вклад в восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана - Рустам Гасеми
Инженерные войска азербайджанской армии очищают дороги от снега на освобожденных территориях (ВИДЕО)
Др.Абдулали Алиев: «Липосакция - не метод похудения. Есть люди, которым категорически нельзя делать липосакцию»
Президент Ильхам Алиев вручил председателю Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Фатме Саттаровой орден «Истиглал» (ФОТО)
В Азербайджане наблюдается положительная тенденция в сфере совершенствования налогового администрирования - министр
В МВД Азербайджана назвали причины отмены регистрации граждан в полиции по месту временного проживания
В рамках строительства ж/д Горадиз-Агбенд организовано движение рабочих поездов до станции Махмудлу в Джебраиле (ФОТО)
Объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2022 года в Азербайджане "Годом города Шуша" – огромный праздник для всех азербайджанцев в мире – народный артист Фархад Бадалбейли