Инфляционные риски в экономике Азербайджана сдерживаются стабильным курсом маната - Газпромбанк
Лента новостей
Благодарим Президента Ильхама Алиева за возможность испытать это ни с чем не сравнимое чувство – дочь шехида, посетившая могилу отца в Зангилане (ФОТО/ВИДЕО)
На границе задержаны 2 человека, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков - Госпогранслужба Азербайджана (ФОТО)
Holcim реализует масштабную природоохранную стратегию к 2030 году, нацеленную на сохранение биоразнообразия и природных ресурсов
Награжден ряд военнослужащих и гражданских служащих Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу - Распоряжение
Азербайджанский певец Elman и российская участница "Евровидения" Manizha представили клип на корейский хит Stay with me (ВИДЕО)
Грандиозные проекты, инициированные Президентом Ильхамом Алиевым, демонстрируют миру экономическую и политическую мощь Азербайджана - Сахиль Керимли
В Азербайджане разработан план действий по предотвращению использования географических карт с искаженными топонимами
Президент Ильхам Алиев: В Агдамском промышленном парке уже есть пять резидентов, и они приступают к работе