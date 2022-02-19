Названы условия продажи азербайджанских товаров на порталах Amazon и eBay

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские предприниматели смогут продавать товары на международных порталах Amazon и eBay в соответствии с международными требованиями к грузоперевозкам и почтовым операторам.

Об этом сказал Trend руководитель азербайджанского проекта Azexport Айхан Гадашов.

По его словам, на первом этапе местные предприниматели смогут представить на эти порталы продовольственные и непродовольственные товары азербайджанского производства под брендом Made in Azerbaijan.

"К ним можно отнести изделия ручной работы, сухофрукты, а также другую продукцию, которая может быть доставлена покупателю почтовой службой", - сказал Гадашов.

Руководитель проекта Azexport подчеркнул, что ограничения на продажу товаров на этих порталах установлены в соответствии с международными требованиями к грузоперевозкам и почтовым операторам, которые осуществляют доставку товара от продавца до покупателя.

Он отметил, что азербайджанская сторона провела большую работу для того, чтобы получить возможность продавать местную продукцию на порталах Amazon и eBay.

"Наши предприниматели должны при размещении товаров предоставлять достоверную информацию, качественные фотографии продаваемой продукции, оперативно реагировать на обращения заказчиков", - добавил он.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev