В Азербайджане будут подготовлены предложения в связи с резервами стратегических продуктов
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут подготовлены предложения в связи с резервами стратегических продуктов.
Как сообщает в понедельник Trend, это нашло отражение в подписанном сегодня распоряжении премьер-министра Али Асадова о неотложных мерах по усилению антиинфляционных мер в Азербайджане.
Согласно документу, Агентство государственных резервов совместно с министерством сельского хозяйства и министерством экономики должно представить в Кабмин предложения в связи с резервами стратегических продуктов с учетом ситуации на мировом продовольственном рынке.
(Перевод: Нубар Кулузаде)
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