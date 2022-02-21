БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут подготовлены предложения в связи с резервами стратегических продуктов.

Как сообщает в понедельник Trend, это нашло отражение в подписанном сегодня распоряжении премьер-министра Али Асадова о неотложных мерах по усилению антиинфляционных мер в Азербайджане.

Согласно документу, Агентство государственных резервов совместно с министерством сельского хозяйства и министерством экономики должно представить в Кабмин предложения в связи с резервами стратегических продуктов с учетом ситуации на мировом продовольственном рынке.

(Перевод: Нубар Кулузаде)