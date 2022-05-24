Строительство автодороги Физули-Гадрут продолжается быстрыми темпами - госагентство (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Быстрыми темпами продолжается строительство автомобильной дороги Физули-Гадрут, одного из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемого на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, который сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных территорий.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, протяженность дороги составляет 12 километров. Дорога I технического класса берет свое начало от Дороги Победы и соединяется с недавно построенной автомобильной дорогой Шюкюрбейли-Джабраил-Гадрут.

Автомобильная дорога Физули-Гадрут будет четырехполосной. Ширина дорожного полотна в соответствии с полосами движения составит 21 метр, а ширина проезжей части - 14 метров.

На автодороге продолжаются земляные работы. Так, с использованием специальной техники проводятся работы по расширению и профилированию дороги и строительству нового земляного полотна, соответствующего I техническому классу.

Кроме того, на 6,7 километра дороги на двухпролетном автомобильном мосту, проходящем через территорию под названием "Гаргабазары", продолжается установка свай.

Строительные работы осуществляются в соответствии с требованиями "Строительных норм и правил" под непосредственным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде)