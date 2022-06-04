Подготавливается "Концепция развития туризма Кяльбаджара"

БАКУ /Trend/ - Государственное Агентство по туризму Азербайджана в мае текущего года в рамках мер по обеспечению устойчивого развития туризма произвело осмотр территорий в поселке Истису Кяльбаджарского района, и с учетом многогранного туристического потенциала Кяльбаджарского района в настоящее время разрабатывается "Концепция развития туризма Кяльбаджара", которая будет включать в себя рациональное использование туристических ресурсов, стратегические цели, виды туризма, направления развития туристических и рекреационных зон.

Как сообщает в субботу Trend, об этом было сказано на заседании рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном в связи с централизованным решением вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)