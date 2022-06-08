Новые заместители председателя Центрального банка Азербайджана - досье

БАКУ /Trend/ - Соответствующими распоряжениями Президента Ильхама Алиева Рашад Оруджев назначен первым заместителем председателя, Алияр Мамедъяров - заместителем председателя Центрального банка Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, Рашад Темраз оглу Оруджев родился 30 апреля 1978 года в городе Баку. В 1998 году окончил Азербайджанский государственный экономический институт по ступени бакалавра по специальности "Международные экономические отношения", в 2000 году - Азербайджанский государственный экономический университет по ступени магистра по той же специальности.

Трудовую деятельность начал в 1998 году в качестве главного специалиста в акционерном коммерческом аграрно-промышленном банке. В 2000-2004 годах работал главным экономистом в департаменте по контролю за деятельностью кредитных организаций Национального банка Азербайджана, в 2004-2006 годах - начальником отдела контроля информационных технологий и платежных систем департамента, в 2006-2008 годах - начальником отдела внешнего контроля департамента, в 2008-2011 годах - директором департамента по контролю за деятельностью кредитных организаций Центрального банка Азербайджана. С 1 июня 2011 года занимает должность генерального директора Центрального банка. Женат, имеет 2 детей.

Алияр Гахраман оглу Мамедъяров родился 5 января 1977 года в городе Баку. В 1998 году окончил Азербайджанский государственный экономический институт по ступени бакалавра по специальности “Кредит”, в 2008 году - Ноттингемский университет по ступени магистра по специальности "Управление бизнесом”.

Трудовую деятельность начал в 1993 году экспедитором в “Azərhəmkaridmantəminatı”. В 1993-1997 годах занимал должности специалиста, заместителя директора в коммерческом банке Azkombank. В 1997-1998 годах также работал бухгалтером в Азербайджанском государственном институте физической культуры.

В 2001-2004 годах являлся экономистом, ведущим экономистом отдела контроля №3 департамента по контролю за деятельностью кредитных организаций Национального банка Азербайджана. В 2004-2006 годах был руководителем группы по противодействию деятельности по отмыванию денег при отделе внешнего контроля департамента по контролю за деятельностью кредитных организаций. В 2006-2007 годах работал начальником отдела по противодействию деятельности по отмыванию денег в департаменте по контролю за деятельностью кредитных организаций, в 2008-2016 годах - заместителем директора департамента по контролю за деятельностью кредитных организаций, директором департамента. С мая 2016 года - советник председателя Центрального банка Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)