Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана значительно возросли (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В январе - мае 2022 года Государственная налоговая служба (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана выполнила прогноз по поступлениям в государственный бюджет на 149,3 процента, сообщили Trend в понедельник в ГНС.

Было отмечено, что сумма, перечисленная в бюджет сверх прогноза, составила 1,91 миллиарда манатов, всего в госбюджет по линии ГНС в отчетный период было перечислено свыше 5,803 миллиарда манатов (рост за год на 52,3 процента).

Поступления от ненефтяного сектора составили порядка 3,906 миллиарда манатов (прогноз выполнен на 130,3 процента). Средства, перечисленные сверх прогноза, составили 909,5 миллиона манатов. Кроме того, отмечается, что фактические поступления превышают показатель аналогичного периода прошлого года на 41,8 процента, или 1,152 миллиарда манатов.

Также отмечается, что налоговые поступления по регионам составили 476,5 миллиона манатов, что на 22,4 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года (прогноз выполнен на 114 процентов).