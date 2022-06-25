В Баку продолжается установка "умных" автобусных остановок (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в центре постоянного внимания находится оказание гражданам качественных услуг в сфере общественного транспорта. В соответствии с поручениями и указаниями главы государства в последние годы проводятся последовательные меры по модернизации автобусного парка столицы. С внедрением новых технологий и инноваций обновляется и инфраструктура общественного транспорта. В этом контексте в Баку продолжаются работы по установке смарт-павильонов для автобусных остановок. Этот процесс осуществляется при совместной поддержке Бакинского транспортного агентства (БТА) в подчинении главы Исполнительной власти города Баку и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Как сообщили Trend в субботу в агентстве, проект, реализуемый в рамках государственно-частного партнерства, полностью финансируется и управляется частным сектором. Целью проекта является повышение функциональности и инновационности автобусных остановок, расширение применения модели государственно-частного сотрудничества в области управления инфраструктурой общественного транспорта.

Смарт-остановки местного производства имеют много преимуществ. В павильоне установлены система кондиционирования (охлаждения), а также камеры наблюдения и мониторы. Освещение и электроснабжение здесь будет частично обеспечено за счет солнечных панелей. На смарт-остановках будет организована продажа такой продукции, как кофе, чай, вода и т. д.

Очередная подобная автобусная остановка появилась на улице Гусейнбалы Алиева, недалеко от станции метро "Мемар Аджеми". Отсюда проезжают автобусы трех регулярных маршрутов. Этот остановочный павильон также получил название "Мемар Аджеми".

В течение ближайших двух лет в Баку планируется установить 100 смарт-остановок.

(Перевод: Нубар Кулузаде)