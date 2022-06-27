Азербайджан пригласил иранские компании инвестировать в Карабах и Восточный Зангезур

БАКУ /Trend/ - 26 июня посол Азербайджана в Тегеране Али Ализаде встретился с председателем Торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты Ирана Голамхосейном Шафеи, сообщает Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Иране.

По данным дипмиссии, подчеркнув плодотворное сотрудничество двух стран в транспортной, транзитной, энергетической, сельскохозяйственной и других сферах, посол сообщил, что Азербайджан заинтересован в развитии торгово-экономических отношений с Ираном.

Ализаде напомнил, что во время пандемии COVID-19 Азербайджан не закрыл свою границу для транзита и двусторонней торговли с Ираном, кроме того, не прерывались грузоперевозки.

Посол отметил, что товарооборот между Азербайджаном и Ираном вырос на 30 процентов в 2021 году и на 20 процентов - с начала 2022 года. Он также подчеркнул важность деятельности бизнесменов и частных компаний в этом деле.

По его словам, ашхабадская встреча президентов Азербайджана и Ирана открыла новую страницу в отношениях между двумя странами, и подписанное соглашение о своповых поставках газа, новый мост через реку Астарачай и другие подобные проекты являются ярким тому подтверждением.

Ализаде подчеркнул, что в результате освобождения Карабаха азербайджанской армией под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в ходе 44-дневной войны был освобожден 132-километровый участок азербайджано-иранской границы и появились новые возможности для расширения сотрудничества.

Дипломат проинформировал Шафеи о широкомасштабных работах по строительству и благоустройству, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре, и призвал иранские компании инвестировать в освобожденные территории.

Подчеркнув вклад железной дороги Решт-Астара, которая будет построена в рамках Международного транспортного коридора Север-Юг, в расширение транзитных и транспортных связей, посол сообщил, что при инвестировании правительства Азербайджана продолжается строительство железнодорожного грузового терминала в Астаре.

Он подчеркнул, что подписанное между двумя странами соглашение о создании транспортных и коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана через территорию Ирана также сыграет большую роль в увеличении транспортно-транзитных возможностей.

В свою очередь, председатель Торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты Ирана отметил, что народы двух стран имеют общие исторические корни, культуру и традиции. По его словам, это обусловило дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и совместным проектам.