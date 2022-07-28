В Азербайджане обсудят вопросы обеспечения прозрачности госбюджета

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 28 июля состоится очередное заседание рабочей группы по эффективному управлению и макроэкономическим показателям в составе Комиссии по деловой среде и международным рейтингам, сообщает Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Заседание начнется в 16:00 и пройдет на онлайн-платформе Webex.

В нем предусмотрено участие представителей государственных структур, входящих в рабочую группу, а также общественных объединений и ассоциаций.

На заседании будет обсуждена работа, проделанная рабочей группой в первом полугодии по исполнению утвержденного плана действий на 2022 год. В частности, основными темами обсуждений станут обеспечение бюджетной прозрачности, повышение долговой устойчивости, удержание инфляции в рамках целевых показателей, эффективное управление природными ресурсами.

В рамках заседания также состоится обмен мнениями о том, что необходимо сделать для улучшения позиции Азербайджана в области эффективного управления и макроэкономических показателей.