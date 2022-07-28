Удельный вес проблемных кредитов в Азербайджане снизился в разы

БАКУ /Trend/ - За последние пять лет удельный вес проблемных кредитов в Азербайджане снизился в 3,8 раза.

Как сообщает Trend, об этом говорится в аналитической статье помощника Президента Азербайджана – заведующего отделом экономической политики и промышленности Администрации главы государства Натига Амирова.

В настоящее время капиталовложения банковского сектора способны абсорбировать потенциальные риски, которые волнуют мировые рынки, отмечается в материале.

"За последние пять лет произошло снижение кредитных рисков, достигнуто резкое сокращение объемов проблемных кредитов. Так, удельный вес проблемных кредитов за соответствующий период снизился в 3,8 раза (2017 год - 13,8 процента, май 2022 года - 3,6 процента). В финансово-банковском секторе продолжается начавшийся в 2016 году процесс дедолларизации депозитного и кредитного портфелей. Так, по итогам первых пяти месяцев 2022 года удельный вес иностранной валюты в кредитных портфелях снизился в два раза по сравнению с 2016 годом (47,1 процента) и составил 24,1 процента. Аналогичная тенденция наблюдалась и в депозитной экосистеме, в результате чего удельный вес иностранной валюты в депозитах в указанный период снизился с 75 до 50 процентов", - пишет Амиров.

В результате проводимых непрерывных реформ в Азербайджане сформированы стратегические валютные резервы для минимизации внешних воздействий, говорится в статье.

"Так, динамика роста валютных резервов, наблюдавшаяся с 2016 года, продолжилась и в 2021 году. Рост произошел как за счет средств Государственного нефтяного фонда Азербайджана, так и за счет валютных резервов Центрального банка. Активы банковского сектора выросли на 31,6 процента по сравнению с 2016 годом и достигли 41,3 миллиарда манатов", - пишет Амиров.