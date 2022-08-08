БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет важную роль в стратегии ЕС по диверсификации поставок газа для снижения угрозы энергетического кризиса.

Об этом сказала Trend старший научный сотрудник Института политики ISET (независимый грузинский аналитический центр) Мариам Цулукидзе.

"После подписания соглашения об удвоении мощностей экспорта азербайджанского газа в Европу следует ожидать, что ЕС будет активно участвовать в поиске финансовых источников и инвесторов для расширения проекта. Трудно предсказать точные сроки достижения намеченной цели, хотя в интересах ЕС ускорить реализацию проекта, чтобы снизить риски, связанные с зависимостью от российского природного газа", - сказала Цулукидзе.

По ее мнению, это также станет позитивным сигналом для инвесторов, чтобы направить свои ресурсы на добычу и экспорт азербайджанского газа.

Чем больше будет оказываться давление на рынок ЕС, тем быстрее Европа увеличит темпы диверсификации источников, чтобы избежать усугубления негативных последствий нынешнего энергетического кризиса и необратимой экономической рецессии, отметила Цулукидзе.

Эксперт также считает, что важность Трансадриатического трубопровода (TAP) и "Южного газового коридора" будет расти одновременно с увеличением поставок азербайджанского газа, хотя мощности существующих трубопроводов не позволят транспортировать более 12 миллиардов кубометров газа в Европу.

В связи с этим необходимы дополнительные инвестиции для увеличения пропускной способности газопроводов, отметила Цулукидзе.

Отметим, что 18 июля между Азербайджаном и Европейским союзом был подписан "Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству между ЕС, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере".

Документ подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен.

Стороны договорились поддерживать двустороннюю торговлю природным газом, в том числе за счет его экспорта в Европейский союз по "Южному газовому коридору" в объеме не менее 20 миллиардов кубометров ежегодно к 2027 году в соответствии с коммерческой целесообразностью и рыночным спросом.

Twitter: @mariiiakhm