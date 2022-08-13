Названы сроки утверждения нового проекта ЕБРР по городу Гянджа

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует подписать новый проект по городу Гянджа в сентябре 2022 года, сообщил Trend официальный представитель ЕБРР.

"Мы планируем подписать проект по уличному освещению Гянджи в ходе визита президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо в Азербайджан", - сказал он.

По словам собеседника агентства, этот проект будет способствовать строительству современной и энергоэффективной инфраструктуры уличного освещения в Гяндже.

"В рамках проекта банк также планирует подписать соглашение об инвестиционном гранте в размере 2,5 миллиона евро, выделенном Фондом E5P, который поддерживается Европейским союзом и другими международными донорами", - сказал источник.

Как ранее сообщала глава представительства ЕБРР в Азербайджане Камола Махмудова, банк в июне 2022 года приступил к подготовке плана действий "Зеленый город" для Гянджи.

"Это всеобъемлющий стратегический план по разработке долгосрочного видения развития инфраструктуры Гянджи", - сказала Махмудова.

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