...
  1. Главная
  2. Экономика

Азербайджан принял участие во II Экономическом форуме ШОС (ФОТО

Экономика Материалы 19 августа 2022 17:12 (UTC +04:00)
Азербайджан принял участие во II Экономическом форуме ШОС (ФОТО

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте под председательством Узбекистана прошел II Экономический форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на Азербайджанское агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO), Азербайджан на форуме представлял руководитель AZPROMO Юсиф Абдуллаев.

В мероприятии, проведенном в гибридном формате, приняли участие руководители и эксперты государственных структур, банков, компаний, промышленных ассоциаций, торгово-промышленных палат.

Юсиф Абдуллаев в рамках выступления на пленарном заседании форума рассказал об экономическом развитии Азербайджана, экспортных и инвестиционных возможностях, а также о направлениях экономического партнерства Азербайджана со странами ШОС, развитии связей между деловыми кругами, говорится в сообщении.

"Азербайджано-узбекские отношения развиваются, совместная межправительственная комиссия по сотрудничеству между двумя странами вносит важный вклад в развитие партнерства", - сказал Абдуллаев, слова которого приводятся в сообщении.

Кроме того, руководитель AZPROMO ознакомился с организованной в рамках форума выставкой промышленных инноваций.

Азербайджан принял участие во II Экономическом форуме ШОС (ФОТО
Азербайджан принял участие во II Экономическом форуме ШОС (ФОТО
Азербайджан принял участие во II Экономическом форуме ШОС (ФОТО
Азербайджан принял участие во II Экономическом форуме ШОС (ФОТО
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости