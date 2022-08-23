Запуск Google Pay в Азербайджане значительно увеличит долю безналичных платежей в общем обороте - Авшар Гюрдал

БАКУ /Trend/ - Запуск таких решений, как Google Pay и Apple Pay значительно увеличит долю безналичных платежей в общем обороте.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал генеральный директор Mastercard в Азербайджане и Турции Авшар Гюрдал, в ходе онлайн-пресс-конференции, посвященной запуску Google Pay в Азербайджане.

По его словам, этот способ оплаты также и наиболее безопасен, потому что для проведения платежа владельцу мобильного устройства нужны соответствующий пароль, отпечаток пальца или биометрические данные.

"На сегодня в Азербайджане 70 процентов мобильных устройств приходятся на долю устройств на платформе Android. Запуск Google Pay значительно увеличит долю безналичных платежей в общем обороте", - добавил он

Гюрдал подчеркнул, что для держателей карт MasterCard в Азербайджане компания представит соответствующие скидки.