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Запуск Google Pay в Азербайджане значительно увеличит долю безналичных платежей в общем обороте - Авшар Гюрдал

Экономика Материалы 23 августа 2022 11:36 (UTC +04:00)
Запуск Google Pay в Азербайджане значительно увеличит долю безналичных платежей в общем обороте - Авшар Гюрдал

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Запуск таких решений, как Google Pay и Apple Pay значительно увеличит долю безналичных платежей в общем обороте.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал генеральный директор Mastercard в Азербайджане и Турции Авшар Гюрдал, в ходе онлайн-пресс-конференции, посвященной запуску Google Pay в Азербайджане.

По его словам, этот способ оплаты также и наиболее безопасен, потому что для проведения платежа владельцу мобильного устройства нужны соответствующий пароль, отпечаток пальца или биометрические данные.

"На сегодня в Азербайджане 70 процентов мобильных устройств приходятся на долю устройств на платформе Android. Запуск Google Pay значительно увеличит долю безналичных платежей в общем обороте", - добавил он

Гюрдал подчеркнул, что для держателей карт MasterCard в Азербайджане компания представит соответствующие скидки.

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