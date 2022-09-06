Агентство Азербайджана привлечет турецких инвесторов в проекты МСБ

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили во вторник Trend в агентстве.

В сообщении отмечается, что председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с делегацией турецкой Ассоциации предпринимателей "Анатолийские львы" (ASCON) во главе с заместителем председателя Мустафой Некати Ишиком.

На встрече было подчеркнуто, что агентство придает большое значение расширению сотрудничества с соответствующими структурами Турции и готово оказать всестороннюю поддержку в привлечении турецких инвесторов в проекты МСБ Азербайджана.

Состоялся обмен мнениями по расширению связей между МСБ двух стран, реализации совместных проектов.