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ЕБРР выделит Азербайджану крупный кредит на реализацию ряда проектов - министр

Экономика Материалы 12 сентября 2022 16:46 (UTC +04:00)
ЕБРР выделит Азербайджану крупный кредит на реализацию ряда проектов - министр

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили перспективы сотрудничества и реализацию совместных проектов.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.

В публикации отмечается, что 12 сентября между сторонами был подписан документ о кредитовании для финансирования проектов Каспийского морского пароходства без государственной гарантии.

"Также за счет этих средств ожидается улучшение инфраструктуры города Гянджа, уличного освещения в рамках программы "Гянджа - зеленый город", - написал министр в Twitter.

Отметим, что проектом улучшения инфраструктуры и освещения в городе Гянджа будут охвачены 274 улицы.

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