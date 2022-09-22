Азербайджан обеспечит почти четверть потребностей Болгарии в газе - министр

БАКУ /Trend/ - К концу года Азербайджан обеспечит 19 процентов потребностей Болгарии в природном газе.

Как передает Trend, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов написал на странице в Twitter.

“В Румынии мы с Росеном Христовым, министром энергетики Болгарии, обсудили развитие двустороннего энергетического сотрудничества. К концу года 19 процентов потребностей Болгарии в газе будут обеспечиваться Азербайджаном”, - говорится в публикации.

Напомним, что министр энергетики Болгарии Росен Христов, выступая на Румынской международной газовой конференции, заявил, что наладить поставки газа от таких партнеров, как Азербайджан, является первоочередной задачей для Болгарии.