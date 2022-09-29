В связи с развитием МСП в Азербайджане достигнуты заметные результаты - замминистра

БАКУ /Trend/ - Несмотря на идущие в мире негативные процессы, принимаются меры по снижению их влияния на экономику Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал на состоявшемся сегодня заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству заместитель министра экономики Ниязи Сафаров.

Он отметил, что в Азербайджане ведется работа по развитию еще более более сильной, динамичной экономики.

Сафаров добавил, что на переход к экономике, ориентированной на спрос, могут оказать серьезное влияние также субъекты малого и среднего предпринимательства.

По его словам, в связи с развитием малого и среднего предпринимательства достигнуты заметные результаты.

(Перевод: Фидан Мустафаева)