МВФ готов оказать поддержку Азербайджану в развитии ненефтяного сектора (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов и делегация министерства находятся с визитом в столице США Вашингтоне для участия в ежегодном собрании Международного валютного фонда (МВФ) и Группы Всемирного Банка, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на министерство финансов.

14 октября Самир Шарифов принял участие в пленарном заседании Ежегодного собрания МВФ и Группы Всемирного банка. Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева и президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс, выступившие на пленарном заседании с участием высокопоставленных государственных и правительственных чиновников стран-членов МВФ и Группы Всемирного банка, представителей центральных банков и международных финансовых институтов, коснулись текущей ситуации в мировой экономике, вызовов, создаваемых российско-украинским конфликтом для глобальной экономики, включая высокое инфляционное давление и продовольственную безопасность, ослабление глобального экономического развития и риски устойчивости долговой ситуации во многих странах, и подчеркнули важность сотрудничества в борьбе с этими проблемами.

На пленарном заседании также было представлено совместное заявление МВФ и Группы Всемирного банка о процессах, происходящих в мировой экономике, одобренное Советом директоров.

В рамках визита Шарифов встретился с заместителем исполнительного директора МВФ Бо Ли. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития экономики Азербайджана, динамике основных макроэкономических показателей, текущем состоянии и перспективах текущих отношений с МВФ, а также планах дальнейшего развития.

Министр рассказал о макроэкономической ситуации в Азербайджане, реформах, проводимых правительством под руководством Президента Ильхама Алиева, принятых «Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития» и Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы, а также проинформировал о работе, проделанной в направлении восстановления и реконструкции территорий, освобожденных от оккупации.

Отмечено, что поддержание фискальной дисциплины и снижение зависимости от нефтяных доходов в целях обеспечения фискальной устойчивости находится в центре внимания правительства, и в этом плане МВФ оказывает всестороннюю поддержку стране.

Министр, который рассказал о совершенствовании управления государственными финансами, в том числе о внедрении среднесрочной структуры расходов и переходе на бюджетный механизм, ориентированный на результат, реализации реформ по усилению бюджетной прозрачности и подотчетности, отметил, что в последнем отчете Индекса открытости бюджета, подготовленном Международной организацией бюджетного партнерства, страна продвинулась на 37 пунктов.

В свою очередь Бо Ли рассказал о замедлении экономического роста в мире и глобальных рисках. Он положительно оценил достижения, достигнутые за последние годы в области увеличения ненефтяных доходов и устойчивого развития ненефтяного сектора в Азербайджане, и сказал, что МВФ готов оказать необходимую поддержку стране в этом направлении.

15 октября министр финансов Азербайджана встретился с вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анной Берде и обсудил существующее сотрудничество между Азербайджаном и банком. Вместе с тем, состоялся обмен мнениями по вопросам, которые были обсуждены на встрече с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в рамках визита Берд в Баку в сентябре текущего года, и по участию Всемирного банка в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура.

Председатель Центрального банка Азербайджанской Республики Талех Казымов и делегация банка также приняли участие во встречах, проведенных с руководством МВФ и Всемирного банка.

В рамках своего визита в Вашингтон Самир Шарифов также встретился с представителями инвестиционных банков и финансово-инвестиционных компаний, являющихся инвесторами облигаций Азербайджана, обращающихся на международных финансовых рынках.