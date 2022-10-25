В Азербайджане увеличиваются средства, выделяемые на обеспечение продбезопасности

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличиваются средства, выделяемые на обеспечение продовольственной безопасности.

Как передает Trend, об этом говорится в проекте закона Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год", поступившем в Милли Меджлис 24 октября.

С учетом вовлечения в сельскохозяйственный оборот земель на освобожденных от оккупации территориях, динамики роста мировых цен на ряд продовольственных и непродовольственных товаров ежедневного спроса, в Азербайджане прогнозируются средства на меры продовольственной безопасности в размере 625,2 миллиона манатов, что на 38,6 процента больше, чем в 2022 году.

Также отмечено, что для надежного и устойчивого обеспечения продовольственной безопасности страны в государственном бюджете на 2023 год предусмотрены средства в размере 1,2 миллиарда манатов на увеличение бюджетных ресурсов, стимулирование аграрного сектора, развитие ведущих отраслей сельского хозяйства.