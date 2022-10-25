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Глава ЦБ Азербайджана назвал показатель роста макроэкономических показателей Азербайджана (ФОТО)

Экономика Материалы 25 октября 2022 16:30 (UTC +04:00)
Глава ЦБ Азербайджана назвал показатель роста макроэкономических показателей Азербайджана (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) выросли на 8,4 процента и составили 7,7 миллиарда долларов.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал председатель ЦБА Талех Кязымов в ходе встречи в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, макроэкономические показатели последних девяти месяцев в ВВП выросли на 5,6 процента - до 98 миллиардов долларов

"В ненефтяном секторе этот показатель составляет 10,1 процента. Внешнеторговый оборот нашей страны составил 19,2 миллиарда долларов, а валютные резервы увеличились на 3,5 процента", - сказал глава Центробанка.

Глава ЦБ Азербайджана назвал показатель роста макроэкономических показателей Азербайджана (ФОТО)
Глава ЦБ Азербайджана назвал показатель роста макроэкономических показателей Азербайджана (ФОТО)
Глава ЦБ Азербайджана назвал показатель роста макроэкономических показателей Азербайджана (ФОТО)
Глава ЦБ Азербайджана назвал показатель роста макроэкономических показателей Азербайджана (ФОТО)
Глава ЦБ Азербайджана назвал показатель роста макроэкономических показателей Азербайджана (ФОТО)
Глава ЦБ Азербайджана назвал показатель роста макроэкономических показателей Азербайджана (ФОТО)
Глава ЦБ Азербайджана назвал показатель роста макроэкономических показателей Азербайджана (ФОТО)
Глава ЦБ Азербайджана назвал показатель роста макроэкономических показателей Азербайджана (ФОТО)
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