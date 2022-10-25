Глава ЦБ Азербайджана назвал показатель роста макроэкономических показателей Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) выросли на 8,4 процента и составили 7,7 миллиарда долларов.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал председатель ЦБА Талех Кязымов в ходе встречи в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, макроэкономические показатели последних девяти месяцев в ВВП выросли на 5,6 процента - до 98 миллиардов долларов

"В ненефтяном секторе этот показатель составляет 10,1 процента. Внешнеторговый оборот нашей страны составил 19,2 миллиарда долларов, а валютные резервы увеличились на 3,5 процента", - сказал глава Центробанка.