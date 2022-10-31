ЦАРЭС стремится расширить сотрудничество с Азербайджаном в энергосекторе

БАКУ /Trend/ - Программа ЦАРЭС (Программа центральноазиатского регионального экономического сотрудничества) стремится расширить сотрудничество с Азербайджаном в энергетическом секторе.

Об этом сказал Trend в понедельник директор Института ЦАРЭС Сайед Шакил Шах.

По его словам, в условиях нынешнего энергетического кризиса в Европе Азербайджан становится одним из самых важных игроков на рынке.

"Азербайджан является крупной страной-экспортером топлива. Программа ЦАРЭС готова работать над созданием региональных энергетических систем для нефте- и газопроводов, а также для электросетей. Некоторые из этих проектов уже работают. Двигаясь вперед, с увеличением инвестиций в энергетический сектор Азербайджана, создание этих систем могло бы послужить гарантией для стран региона в случае таких энергетических потрясений, которые мы наблюдаем сегодня", - сказал Сайед Шакил Шах.

Он отметил, что Азиатский банк развития вместе со Всемирным банком намерены предоставить больше финансирования и помощи для развития энергетического сектора Азербайджана.

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