«PASHA Life» объявила финансовые результаты за lll квартал 2022 года

БАКУ /Trend/ - ОАО «PASHA Life Insurance», ведущая компания по страхованию жизни, опубликовала финансовую отчетность за третий квартал 2022 года.

Согласно данным, PASHA Life сохраняет тенденции роста и лидирующие позиции на всем страховом рынке страны с общим капиталом в 62 млн. манатов. Объем совокупных активов составил 519 млн. манатов. Этот показатель увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ОАО "PASHA Life Insurance" произвело страховых выплат своим клиентам по всем продуктам на сумму 160 млн. манатов. Здесь страховые выплаты клиентам по двум основным продуктам составляют: 142 млн. манатов по продукту «Накопительное Страхованию жизни» и 1,6 млн. манатов по продукту «Обязательное страхование жизни».

Накопленные страховые премии за указанный период составили 314 млн. манатов, что на 34% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В результате общая выручка PASHA Life за третий квартал составила 16,4 млн. манатов.

Отметим, что компания продолжает работу над разработкой мобильного приложения. В соответствии со стратегическим планированием компании ведутся работы по автоматизации и максимальной цифровизации всех продуктов. Цель этих работ заключается в обеспечении удовлетворенности клиентов путем предоставления им более доступного продукта. В результате удовлетворенность клиентов продуктом «Накопительное страхование жизни» составляет 96%.

В результате тесного сотрудничества с банками по продукту, не зависящей от государственной поддержки, «Доходное страхование жизни», размер страховых премий в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, одним из основных стратегических направлений компании является снижение зависимости от продукции, поддерживаемой государством.

В современном быстроменяющемся мире выбор непременно должен быть в пользу надежной и стабильной компании по страхованию жизни. При любых условиях ваши средства должны быть надежно защищены и приносить вам прибыль. PASHA Life -ваш самый верный выбор.

Ведущая страховая компания - ОАО «PASHA Life Insurance» функционирует с ноября 2010 года. По состоянию на 31 декабря 2021 года уставный капитал компании составляет 40,250 млн. манатов. Компания предлагает клиентам различные продукты по страхованию жизни, в том числе «Обязательное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний», «Накопительное страхование» и другие продукты по индивидуальному и корпоративному страхованию жизни.