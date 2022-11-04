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Финансовые регуляторы Азербайджана и Узбекистана обсудили сотрудничество

Экономика Материалы 4 ноября 2022 15:15 (UTC +04:00)
Финансовые регуляторы Азербайджана и Узбекистана обсудили сотрудничество

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Центральные банки Азербайджана и Узбекистана обсудили будущие направления сотрудничества.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, говорится в публикации Центробанка Азербайджана в Twitter.

"Делегация ЦБА, находящаяся с визитом в Узбекистане в рамках участия во втором экономическом форуме страны, встретилась с делегацией Центрального банка во главе с заместителем председателя Бехзодом Хамраевым. На встрече состоялся обмен мнениями о будущих направлениях сотрудничества между центральными банками Азербайджана и Узбекистана", - говорится в публикации.

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