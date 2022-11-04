Финансовые регуляторы Азербайджана и Узбекистана обсудили сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Центральные банки Азербайджана и Узбекистана обсудили будущие направления сотрудничества.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, говорится в публикации Центробанка Азербайджана в Twitter.

"Делегация ЦБА, находящаяся с визитом в Узбекистане в рамках участия во втором экономическом форуме страны, встретилась с делегацией Центрального банка во главе с заместителем председателя Бехзодом Хамраевым. На встрече состоялся обмен мнениями о будущих направлениях сотрудничества между центральными банками Азербайджана и Узбекистана", - говорится в публикации.