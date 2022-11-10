В Азербайджане сняты ограничения, связанные со вспышкой птичьего гриппа в Ираке

БАКУ /Trend/ - Сняты ограничения, связанные со вспышкой птичьего гриппа в Ираке.

Об этом сообщили в четверг Trend в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана.

Согласно официальным данным Всемирной организации по охране здоровья животных, ранее была зафиксирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в иракских провинциях Салах-эд-Дин и Басра. В настоящий период, как отмечается, эпизоотический статус здоровья в этих районах восстановлен. В связи с этим ранее наложенные ограничения относительно этих провинций с точки зрения угрозы распространения птичьего гриппа, сняты, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)