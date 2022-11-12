Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 31 октября 1,7 7 ноября 1,7 1 ноября 1,7 8 ноября 1,7 2 ноября 1,7 9 ноября 1,7 3 ноября 1,7 10 ноября 1,7 4 ноября 1,7 11 ноября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0403 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0246 маната и составил 1,7032 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 31 октября 1,693 7 ноября 1,6926 1 ноября 1,6839 8 ноября 1,6926 2 ноября 1,6802 9 ноября 1,6926 3 ноября 1,6719 10 ноября 1,7052 4 ноября 1,6637 11 ноября 1,7329 Средний курс за неделю 1,6785 Средний курс за неделю 1,7032

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0006 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0002 маната и составил 0,0276 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 31 октября 0,0276 7 ноября 0,0274 1 ноября 0,0275 8 ноября 0,0274 2 ноября 0,0269 9 ноября 0,0274 3 ноября 0,0277 10 ноября 0,0277 4 ноября 0,0273 11 ноября 0,0280 Средний курс за неделю 0,0274 Средний курс за неделю 0,0276

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0003 маната и составил 0,0916 маната за турецкую лиру.