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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Экономика Материалы 12 ноября 2022 11:11 (UTC +04:00)
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

31 октября

1,7

7 ноября

1,7

1 ноября

1,7

8 ноября

1,7

2 ноября

1,7

9 ноября

1,7

3 ноября

1,7

10 ноября

1,7

4 ноября

1,7

11 ноября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0403 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0246 маната и составил 1,7032 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

31 октября

1,693

7 ноября

1,6926

1 ноября

1,6839

8 ноября

1,6926

2 ноября

1,6802

9 ноября

1,6926

3 ноября

1,6719

10 ноября

1,7052

4 ноября

1,6637

11 ноября

1,7329

Средний курс за неделю

1,6785

Средний курс за неделю

1,7032

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0006 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0002 маната и составил 0,0276 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

31 октября

0,0276

7 ноября

0,0274

1 ноября

0,0275

8 ноября

0,0274

2 ноября

0,0269

9 ноября

0,0274

3 ноября

0,0277

10 ноября

0,0277

4 ноября

0,0273

11 ноября

0,0280

Средний курс за неделю

0,0274

Средний курс за неделю

0,0276

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0003 маната и составил 0,0916 маната за турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

31 октября

0,0914

7 ноября

0,0916

1 ноября

0,0913

8 ноября

0,0916

2 ноября

0,0914

9 ноября

0,0916

3 ноября

0,0912

10 ноября

0,0914

4 ноября

0,0913

11 ноября

0,0918

Средний курс за неделю

0,0913

Средний курс за неделю

0,0916
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