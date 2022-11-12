Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
31 октября
|
1,7
|
7 ноября
|
1,7
|
1 ноября
|
1,7
|
8 ноября
|
1,7
|
2 ноября
|
1,7
|
9 ноября
|
1,7
|
3 ноября
|
1,7
|
10 ноября
|
1,7
|
4 ноября
|
1,7
|
11 ноября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0403 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0246 маната и составил 1,7032 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
31 октября
|
1,693
|
7 ноября
|
1,6926
|
1 ноября
|
1,6839
|
8 ноября
|
1,6926
|
2 ноября
|
1,6802
|
9 ноября
|
1,6926
|
3 ноября
|
1,6719
|
10 ноября
|
1,7052
|
4 ноября
|
1,6637
|
11 ноября
|
1,7329
|
Средний курс за неделю
|
1,6785
|
Средний курс за неделю
|
1,7032
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0006 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0002 маната и составил 0,0276 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
31 октября
|
0,0276
|
7 ноября
|
0,0274
|
1 ноября
|
0,0275
|
8 ноября
|
0,0274
|
2 ноября
|
0,0269
|
9 ноября
|
0,0274
|
3 ноября
|
0,0277
|
10 ноября
|
0,0277
|
4 ноября
|
0,0273
|
11 ноября
|
0,0280
|
Средний курс за неделю
|
0,0274
|
Средний курс за неделю
|
0,0276
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0003 маната и составил 0,0916 маната за турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
31 октября
|
0,0914
|
7 ноября
|
0,0916
|
1 ноября
|
0,0913
|
8 ноября
|
0,0916
|
2 ноября
|
0,0914
|
9 ноября
|
0,0916
|
3 ноября
|
0,0912
|
10 ноября
|
0,0914
|
4 ноября
|
0,0913
|
11 ноября
|
0,0918
|
Средний курс за неделю
|
0,0913
|
Средний курс за неделю
|
0,0916