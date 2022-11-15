БАКУ /Trend/ - Босния и Герцеговина очень заинтересована в получении доступа к азербайджанскому газу.

Об этом сказал Trend во вторник бывший президент Боснии и Герцеговины Младен Иванич.

По его словам, Босния и Герцеговина очень заинтересована в проекте Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP), связанного с Трансадриатическим трубопроводом (TAP), который в свою очередь является частью Южного газового коридора.

"Мы уже подписали региональное соглашение об этом. Этот проект может быть распространен от Албании через Черногорию, Хорватию, Боснию и Герцеговину и на Западную Европу. Нам нужны другие источники поставок газа из-за текущего энергетического кризиса, и сейчас мы работаем над тем, чтобы убедить ЕС в увеличении поддержки этого проекта", - сказал Иванич.

Экс-президент выразил надежду на успешную реализацию этого проекта, а также на общее укрепление сотрудничества между двумя странами.

"Отношения между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной во время моего президентства были очень продуктивными. У нас были очень хорошие личные отношения, сотрудничество и взаимопонимание с Президентом Ильхамом Алиевым. Граждане Боснии и Герцеговины получили значительную поддержку от Азербайджана. В нашей стране есть несколько медицинских центров, которые были восстановлены и благоустроены благодаря поддержке Азербайджана. Это особенно важно, потому что это было сделано среди смешанных местных общин, где мусульмане и христиане живут вместе. Я считаю, что есть большие перспективы для нашего будущего процветающего сотрудничества", - добавил он.

Отметим, что планируемая мощность IAP составляет пять миллиардов кубометров природного газа в год, из которых Босния и Герцеговина планирует использовать один миллиард кубометров.

Twitter: @mariiiakhm