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В Азербайджане предложено повысить сумму возврата НДС по безналичным операциям

Экономика Материалы 22 ноября 2022 17:58 (UTC +04:00)
В Азербайджане предложено повысить сумму возврата НДС по безналичным операциям

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено повысить сумму возврата НДС по безналичным операциям с 15 до 20 процентов.

Как сообщает во вторник Trend, с таким предложением на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству выступил депутат Вугар Байрамов.

По его словам, в целях стимулирования безналичных операций предусматривается снижение суммы возврата НДС с 10 до 5 процентов по наличным операциям и повышение с 15 до 17,5 процента - по безналичным операциям.

Депутат также отметил, что повышение суммы возврата НДС по безналичным операциям до 20 процентов поспособствовало бы еще большему стимулированию безналичных платежей.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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