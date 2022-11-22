БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено повысить сумму возврата НДС по безналичным операциям с 15 до 20 процентов.

Как сообщает во вторник Trend, с таким предложением на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству выступил депутат Вугар Байрамов.

По его словам, в целях стимулирования безналичных операций предусматривается снижение суммы возврата НДС с 10 до 5 процентов по наличным операциям и повышение с 15 до 17,5 процента - по безналичным операциям.

Депутат также отметил, что повышение суммы возврата НДС по безналичным операциям до 20 процентов поспособствовало бы еще большему стимулированию безналичных платежей.

(Перевод: Фидан Мустафаева)