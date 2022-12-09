БАКУ /Trend/ - Азербайджану присвоен высший рейтинг в сфере применения международного стандарта.

Об этом сказали в пятницу Trend в Государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджана.

По данным источника, одним из важнейших документов в сферах борьбы с уклонением от уплаты налогов и международного партнерства по налоговым вопросам на международном уровне является «Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым вопросам».

«Автоматический обмен информацией о финансовых счетах на основе Общего стандарта отчетности (CRS) считается одним из инструментов этой Конвенции. Оценка практического применения стандарта в Азербайджане началась в 2021 году, однако Глобальный форум по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях принял решение продолжить процесс оценки до конца 2022 года. Результаты оценки были объявлены на 15-м пленарном заседании Глобального форума, состоявшемся в Севилье (Испания), а официальный отчет о результатах был опубликован на сайте Организации экономического сотрудничества и развития. В результате проделанной работы уровень выполнения международного стандарта в Азербайджане был оценен высшим рейтинговым баллом в оценке, проведенной среди 99 юрисдикций», - сказали в ГНС.

Было отмечено, что оценка практического применения стандарта включает в себя установление регулярных контактов с финансовыми учреждениями, наличие внутренней стратегии и политики комплаенса, соблюдение требований международных соглашений при открытии счетов, охват всех стран-партнеров при обмене информацией.