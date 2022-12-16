БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются новые правила ввоза товаров в страну.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в изменении в Таможенный кодекс, которое обсуждалось на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент)

Так, обращению (декларацию), поступившую в таможенный орган в связи с осуществлением пропуска товаров, предлагается рассматривать в течение одного дня. В случае необходимости внесения соответствующих корректировок в таможенную стоимость при пропуске товаров таможенный орган обязан уведомить об этом декларанта в течение 24 часов с момента подачи декларации в таможенный орган.

Законопроект разработан с целью совершенствования процедур пропуска товаров через таможенные пограничные пункты.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)