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Увеличились валютные резервы ЦБ Азербайджана

Экономика Материалы 9 января 2023 15:57 (UTC +04:00)
Увеличились валютные резервы ЦБ Азербайджана

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - На 30 декабря 2022 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 8,995 миллиарда долларов.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 12,88 процента, или 1,026 миллиарда долларов больше показателя предыдущего месяца и на 27,15 процента, или 1,92 миллиарда долларов превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

По данным регулятора, на 30 декабря 2021 года официальные валютные резервы ЦБА составляли 7,075 миллиарда долларов.

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